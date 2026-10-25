Экс-глава МИД Латвии считает, что переговоры с Москвой от ЕС должна вести Рига Экс-глава МИД Латвии Юрканс: ЕС на переговорах с РФ должна представлять Рига

Москва25 окт Вести.Переговоры с Россией со стороны Европы должна вести Рига. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Латвии Янис Юрканс, сообщает латвийский новостной портал nra.lv.

Бывший министра предложил Латвии направить заявку в Евросоюз в качестве переговорщика с Россией.

Юрканс предложил Латвии подать заявку на роль лидера диалога на уровне Европейского союза и доказать, что она умеет вести переговоры с Россией пишет прибалтийское издание

Юрканс объяснил свою позицию тем, что в Латвии знают русский язык и "знают русский народ". Также латвийский дипломат намекнул на то, что так Рига могла бы улучшить свое положение в международной политике.

РФ, по его мнению, имеет право определять, с кем вести переговоры. Но, добавил он, Москве никогда не захочет вести диалог с переговоры с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас.

Евросоюз задумался о возобновлении переговоров с Россией. В Брюсселе отобрали пятерых возможных посредников для возобновления диалога по украинскому урегулированию, пишет Telegraph. Среди возможных переговорщиков называются премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По данным Berliner Zeitung, наиболее вероятным кандидатом на роль представителя Европы в возможном диалоге с Россией может считаться финский президент Александр Стубб.

Президент США Дональд Трамп в это время объявил о скором возобновлении переговоров США, России и Украины в трехстороннем формате.

Москва готова вернуться к трехсторонним переговорам после 4 ноября, заверял ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Первая встреча, по его мнению, будет носить пристрелочный характер.