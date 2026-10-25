Россия поддержала бы выдвижение от ЕС переговорщика, желающего мира Песков: РФ поддерживает выдвижение переговорщика от ЕС, желающего мира

Москва25 окт Вести.Россия бы поддержала выдвижение от Евросоюза переговорщика, заинтересованного в мирном урегулировании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, комментируя возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на эту роль.

Если будет переговорщик - это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию - это будет еще лучше сказал Песков

Ранее Песков заявил, что речи о визите Трампа в Москву сейчас нет.