Москва25 октВести.Россия бы поддержала выдвижение от Евросоюза переговорщика, заинтересованного в мирном урегулировании.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, комментируя возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на эту роль.
Если будет переговорщик - это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию - это будет еще лучшесказал Песков
Ранее Песков заявил, что речи о визите Трампа в Москву сейчас нет.