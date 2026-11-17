Песков: РФ согласна с прагматичными заявлениями Стубба о диалоге с Москвой

Песков: в Москве согласны с прагматичными заявлениями Стубба о диалоге с Россией Песков: РФ согласна с прагматичными заявлениями Стубба о диалоге с Москвой

Москва17 ноя Вести.Россия согласна с прагматичными заявлениями президента Финляндии Александра Стубба о диалоге с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления Стубба в Москве слышат и фиксируют.

Действительно, мы слышим от господина Стубба весьма прагматичные заявления, мы это фиксируем и констатируем. Мы согласны с этим сказал он

Ранее президент Финляндии в интервью Financial Times заявил, что европейским странам нужно самостоятельно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, не полагаясь исключительно на посредничество США.