Москва22 октВести.Турция готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, если заинтересованные стороны направят соответствующее предложение.
Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в турецком кабмине.
Турция готова принять трехсторонние переговоры по Украине, если такое предложение поступит от сторонзаявил собеседник агентства
Он заверил в готовности Анкары содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Турецкая сторона уже предлагала предоставить площадку для возобновления диалога по Украине. В Анкаре подчеркивали, что украинский конфликт возможно разрешить только путем переговоров.