Москва22 октВести.Турция готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, если заинтересованные стороны направят соответствующее предложение.

Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в турецком кабмине.

Турция готова принять трехсторонние переговоры по Украине, если такое предложение поступит от сторон

заявил собеседник агентства

Он заверил в готовности Анкары содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Турецкая сторона уже предлагала предоставить площадку для возобновления диалога по Украине. В Анкаре подчеркивали, что украинский конфликт возможно разрешить только путем переговоров.