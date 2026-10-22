В Турции сообщили о готовности принять трехсторонние переговоры по Украине

Турция готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров по Украине В Турции сообщили о готовности принять трехсторонние переговоры по Украине

Москва22 окт Вести.Турция готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, если заинтересованные стороны направят соответствующее предложение.

Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в турецком кабмине.

Турция готова принять трехсторонние переговоры по Украине, если такое предложение поступит от сторон заявил собеседник агентства

Он заверил в готовности Анкары содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Турецкая сторона уже предлагала предоставить площадку для возобновления диалога по Украине. В Анкаре подчеркивали, что украинский конфликт возможно разрешить только путем переговоров.