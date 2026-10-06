Сторонники независимости Квебека лидируют на выборах в провинции Сторонники независимости провинции Квебек от Канады лидируют на выборах

Москва6 окт Вести.Квебекская партия, выступающая за независимость франкоязычной провинции от Канады, лидирует на региональных выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Квебека.

После обработки более половины бюллетеней партия получает 29% голосов. Либералы набирают 23%, консерваторы – 21%. Находившаяся у власти с 2018 года правоцентристская "Коалиция за будущее Квебека" – 14%.

Если ситуация не изменится, то новым премьер-министром провинции может стать 49-летний лидер Квебекской партии, адвокат Поль Сен-Пьер Пламондон. Среди предвыборных обещаний – прекратить финансирование аппарата лейтенант-губернатора Квебека, представляющего британскую корону в провинции, а также провести новый референдум о независимости.

При этом Пламондон озвучил намерение дождаться завершения президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года. По его мнению, текущий торговый конфликт между США и Канадой не создает спокойной обстановки для обсуждения будущего Квебека.

Референдумы об отделении Квебека от Канады уже проводились в 1980 и 1995 годах, причем на втором сторонники независимости потерпели поражение с небольшим отрывом. По результатам недавнего опроса, сейчас выход из состава Канады готов поддержать только 31% жителей Квебека.

В мае проведение референдум об отделении от Канады также поддержали жители провинции Альберта. Голосование планируется провести 19 октября.