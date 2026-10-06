Москва6 октВести.Квебекская партия, выступающая за независимость франкоязычной провинции от Канады, лидирует на региональных выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Квебека.
После обработки более половины бюллетеней партия получает 29% голосов. Либералы набирают 23%, консерваторы – 21%. Находившаяся у власти с 2018 года правоцентристская "Коалиция за будущее Квебека" – 14%.
Если ситуация не изменится, то новым премьер-министром провинции может стать 49-летний лидер Квебекской партии, адвокат Поль Сен-Пьер Пламондон. Среди предвыборных обещаний – прекратить финансирование аппарата лейтенант-губернатора Квебека, представляющего британскую корону в провинции, а также провести новый референдум о независимости.
При этом Пламондон озвучил намерение дождаться завершения президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года. По его мнению, текущий торговый конфликт между США и Канадой не создает спокойной обстановки для обсуждения будущего Квебека.
Референдумы об отделении Квебека от Канады уже проводились в 1980 и 1995 годах, причем на втором сторонники независимости потерпели поражение с небольшим отрывом. По результатам недавнего опроса, сейчас выход из состава Канады готов поддержать только 31% жителей Квебека.
В мае проведение референдум об отделении от Канады также поддержали жители провинции Альберта. Голосование планируется провести 19 октября.