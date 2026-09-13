В Швеции более половины граждан проголосуют за левоцентристскую оппозицию

Опрос предсказал победу левоцентристской коалиции на выборах в Швеции В Швеции более половины граждан проголосуют за левоцентристскую оппозицию

Москва13 сен Вести.Представители "красно-зеленого" левоцентристского оппозиционного блока претендуют на победу на парламентских выборах в Швеции, заручившись поддержкой 51,3% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные телеканалом TV4.

Правительственной коалиции правых сил — блоку "Тиде" — респонденты отдают 47,0% голосов.

Ведущая сила левоцентристов, Социал-демократическая рабочая партия Швеции, согласно опросу, может набрать 28,4%, что несколько уступает ее итогам 2022 года, когда она показала 30,3%.

В то же время входящие в коалицию партнеры демонстрируют положительную динамику: электоральный рейтинг Центристской партии вырос до 9,0% по сравнению с 6,7% на прошлых выборах, а Партия охраны окружающей среды ("Зеленые") улучшила позиции до 7,0% против прежних 5,1%. Доля сторонников Левой партии осталась практически неизменной, составив 6,9%.

Ранее сообщалось, что правящая умеренная коалиционная партия (УКП) Швеции хотела бы в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут 13 сентября, создать общую систему противовоздушной обороны вместе со скандинавскими и балтийскими государствами.