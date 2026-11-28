Москва28 ноя Вести.Причиной взрыва в школе в афганской провинции Кунар стала промышленная взрывчатка, используемая для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщило информагентство Джомхур.

Детонация взрывчатых веществ, используемых при добыче полезных ископаемых, стала причиной взрыва в школе города Асадабад, административного центра провинции Кунар сказано в сообщении

По словам местных чиновников, "взрывчатые вещества хранились в жилом доме, расположенном рядом со зданием школы, и в результате их детонации часть школы была разрушена".

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, в 10.00 по местному времени (08.30 мск) в городском районе Андарсир. В результате случившегося погибли 7 человек, 97 пострадали.