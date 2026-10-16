Москва16 октВести.Три ребенка и один взрослый погибли во время стрельбы в начальной школе в штате Орегон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные полиции.
Трое детей и один взрослый были убиты в результате стрельбы в начальной школе в Бендепередает телеканал
Ранее местная полиция сообщила, что из начальной школы им поступило сообщение о стрельбе. Через некоторое время правоохранители заявили о большом количестве пострадавших, среди которых большинство - дети. Как утверждают американские СМИ, злоумышленник был убит на месте происшествия.