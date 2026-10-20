Москва20 окт Вести.Для убийства трех детей и одного взрослого в начальной школе штата Орегон нападавший подросток использовал оружие, которое ему подарила мать. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Ружье Maverick 88 двенадцатого калибра с помповым механизмом было законно приобретено в августе 2026 года Шонтай Никерсон, матерью Джона Гриффина, и передано ему для использования в рекреационных целях передает телеканал

Шестнадцатого октября 16-летний подросток ворвался в начальную школу в городе Бенд. По данным властей штата Орегон, он направился в класс для детей с особыми потребностями. В результате трое детей и 25-летняя учительница погибли, еще одна семилетняя девочка и 54-летняя учительница находятся в больнице с серьезными травмами. Злоумышленник был убит одним из родителей еще до прибытия полиции.