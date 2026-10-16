Москва16 октВести.Неизвестный открыл стрельбу в здании начальной школы американского города Бенд. Об этом сообщил местный телеканал OPB со ссылкой на представителя полиции.
Департамент полиции города Бенд в настоящее время находится у начальной школы Silver Rail после сообщения о действующем стрелкеследует из заявления правоохранителей
Местная полиция сообщила о госпитализации двух человек и большом количестве пострадавших, среди которых – дети. Там также добавили, что нападавший был убит.
У нас пока нет подтверждения, кто застрелил подозреваемого. Возможно, это был случайный прохожийзаявила представитель полиции
Сейчас службы эвакуируют всех, кто находится в этой школе.
Похожий инцидент произошел в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что неизвестный открыл огонь в католической школе штата Миннесота. В тот день от рук стрелка погибли двое детей, ранения получили 17 человек.