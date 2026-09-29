Москва29 сенВести.В детском саду на юго-востоке американского Мичинага достал заряженный пистолет, принесенный из дома в рюкзаке. Об этом пишет Associated Press News.
Уточняется, что один из родителей ребенка – полицейский, он был задержан в результате расследования.
Я думаю, что все сводится к обеспечению безопасного хранения огнестрельного оружия … и чтобы оно не было доступно никомуприводит издание слова начальника полиции Джозефа Биали
В результате инцидента никто не пострадал, а полиция похвалила сотрудников детского сада за оперативные действия по обеспечению безопасности всех детей. В настоящий момент планируется усилить протоколы безопасности и начинать досматривать рюкзаки.
22 сентября сообщалось, что в Турции 15-летний школьник устроил беспорядочную стрельбу у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в районе Тургутлу. Пострадали по меньшей мере 11 человек.