Ребенок в детском саду Мичигана достал из рюкзака заряженный пистолет AP News: в детском саду в Мичигане ребенок достал заряженный пистолет

Москва29 сен Вести.В детском саду на юго-востоке американского Мичинага достал заряженный пистолет, принесенный из дома в рюкзаке. Об этом пишет Associated Press News.

Уточняется, что один из родителей ребенка – полицейский, он был задержан в результате расследования.

Я думаю, что все сводится к обеспечению безопасного хранения огнестрельного оружия … и чтобы оно не было доступно никому приводит издание слова начальника полиции Джозефа Биали

В результате инцидента никто не пострадал, а полиция похвалила сотрудников детского сада за оперативные действия по обеспечению безопасности всех детей. В настоящий момент планируется усилить протоколы безопасности и начинать досматривать рюкзаки.

22 сентября сообщалось, что в Турции 15-летний школьник устроил беспорядочную стрельбу у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в районе Тургутлу. Пострадали по меньшей мере 11 человек.