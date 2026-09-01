Москва1 сенВести.14-летний подросток получил ранение во время прогулки, сообщает MК.RU. Инцидент произошел вечером 31 августа в деревне Пыхтино.
Компания подростков сидела в беседке в местном парке. В какой-то момент один из них достал из кармана пневматический пистолет, навел его на друга и нажал на спусковой крючок.
Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, а стрелка задержалисказано в сообщении
Уточняется, что полицию и медиков к потерпевшему вызвал охранник, который находился неподалеку от места происшествия.