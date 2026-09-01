14-летнему подростку выстрелили в голову из пневматики в московском парке

14-летний подросток получил выстрел в голову в московском парке 14-летнему подростку выстрелили в голову из пневматики в московском парке

Москва1 сен Вести.14-летний подросток получил ранение во время прогулки, сообщает MК.RU. Инцидент произошел вечером 31 августа в деревне Пыхтино.

Компания подростков сидела в беседке в местном парке. В какой-то момент один из них достал из кармана пневматический пистолет, навел его на друга и нажал на спусковой крючок.

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, а стрелка задержали сказано в сообщении

Уточняется, что полицию и медиков к потерпевшему вызвал охранник, который находился неподалеку от места происшествия.