Американские СМИ раскрыли личность стрелка, напавшего на школьников в Орегоне CNN: стрельбу в начальной школе Орегона открыл шестнадцатилетний юноша

Москва16 окт Вести.Стрельбу в начальной школе Орегона, где погибли как минимум трое детей и один взрослый, устроил 16-летний юноша, утверждает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным нескольких источников в правоохранительных органах, стрелявшим был 16-летний подросток сообщает телеканал

Ранее местная полиция сообщила, что им поступило сообщение о стрельбе в одной из начальных школ американского города Бенд (штат Орегон). Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили большое количество пострадавших, в числе которых – дети. Как утверждают американские СМИ, злоумышленник был убит на месте происшествия.