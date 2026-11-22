Три человека стали жертвами стрельбы на вечеринке в Огайо

В Огайо на вечеринке произошла стрельба, три человека погибли Три человека стали жертвами стрельбы на вечеринке в Огайо

Москва22 ноя Вести.На вечеринке в честь будущего ребенка в городе Парма в американском штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один ранен.

Об этом сообщает телеканал Cleveland19 со ссылкой на полицию.

По данным полиции, погибли 19-летний мужчина, 45-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Три человека погибли и один получил ранение в результате стрельбы во время вечеринки в честь будущего ребенка сказано в публикации

Еще одна женщина получила огнестрельное ранение в ногу.

Полиция задержала 29-летнего подозреваемого и изъяла у него огнестрельное оружие.

Между тем, при стрельбе рано утром 12 ноября в районе Логан-Серкл в Вашингтоне - примерно в 1,6 км от Белого дома – пострадали пять человек. Позже полиция задержала подозреваемого - белого мужчину, его нашли с огнестрельным ранением в многоквартирном доме недалеко от места стрельбы. Его личность установлена.