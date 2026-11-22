Москва22 нояВести.На вечеринке в честь будущего ребенка в городе Парма в американском штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один ранен.
Об этом сообщает телеканал Cleveland19 со ссылкой на полицию.
По данным полиции, погибли 19-летний мужчина, 45-летний мужчина и 17-летняя девушка.
Три человека погибли и один получил ранение в результате стрельбы во время вечеринки в честь будущего ребенкасказано в публикации
Еще одна женщина получила огнестрельное ранение в ногу.
Полиция задержала 29-летнего подозреваемого и изъяла у него огнестрельное оружие.
Между тем, при стрельбе рано утром 12 ноября в районе Логан-Серкл в Вашингтоне - примерно в 1,6 км от Белого дома – пострадали пять человек. Позже полиция задержала подозреваемого - белого мужчину, его нашли с огнестрельным ранением в многоквартирном доме недалеко от места стрельбы. Его личность установлена.