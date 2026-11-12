Москва12 нояВести.Пять человек пострадали при стрельбе рано утром 12 ноября в районе Логан-Серкл в Вашингтоне - примерно в 1,6 км от Белого дома. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, полиция выехала по нескольким адресам. Стрелявший пока не задержан, точные места инцидентов и состояние пострадавших уточняются.
Правоохранители призвали избегать района 15-й улицы, где находятся фитнес-центр VIDA, церковь Святого Луки и жилые дома. Район оцепили, близлежащие школы перевели в режим изоляции, улицы перекрыли. К расследованию подключились Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также вашингтонское отделение ФБР.
Очевидец рассказал журналистам, что около 8 утра услышал несколько хлопков и сначала принял их за звуки строительных работ. Позже он увидел на улице множество полицейских, а жителям его дома разослали уведомление о возможном стрелявшем.
Мы услышали еще несколько выстрелов, и все бросились бежать... Я был очень потрясен, такого не ожидаешьсказал еще один свидетель телеканалу NBC News
По информации NBC News, полиция Вашингтона сообщила, что разыскивается крупный белый мужчина.