AP: недалеко от Белого дома в США произошла стрельба, пятеро пострадали

Пять человек пострадали при стрельбе в районе Белого дома в США AP: недалеко от Белого дома в США произошла стрельба, пятеро пострадали

Москва12 ноя Вести.Пять человек пострадали при стрельбе рано утром 12 ноября в районе Логан-Серкл в Вашингтоне - примерно в 1,6 км от Белого дома. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, полиция выехала по нескольким адресам. Стрелявший пока не задержан, точные места инцидентов и состояние пострадавших уточняются.

Правоохранители призвали избегать района 15-й улицы, где находятся фитнес-центр VIDA, церковь Святого Луки и жилые дома. Район оцепили, близлежащие школы перевели в режим изоляции, улицы перекрыли. К расследованию подключились Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также вашингтонское отделение ФБР.

Очевидец рассказал журналистам, что около 8 утра услышал несколько хлопков и сначала принял их за звуки строительных работ. Позже он увидел на улице множество полицейских, а жителям его дома разослали уведомление о возможном стрелявшем.

Мы услышали еще несколько выстрелов, и все бросились бежать... Я был очень потрясен, такого не ожидаешь сказал еще один свидетель телеканалу NBC News

По информации NBC News, полиция Вашингтона сообщила, что разыскивается крупный белый мужчина.