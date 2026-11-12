Задержан стрелявший в центре Вашингтона, его личность установлена NBC: личность стрелявшего в центре Вашингтона установлена, он задержан

Москва12 ноя Вести.Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в районе Логан-Серкл в Вашингтоне – примерно в 1,6 км от Белого дома, сообщает NBC News.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы полицейского департамента округа Колумбия Джеффри Кэрролл, подозреваемого, белого мужчину, нашли с огнестрельным ранением в многоквартирном доме недалеко от места стрельбы. Его личность установлена.

Кэрролл также подтвердил, что в результате стрельбы погиб один человек.

На данный момент мы обнаружили на месте происшествия в общей сложности четырех человек, получивших огнестрельные ранения, и одного погибшего сказал он

По словам офицера, сообщение о стрельбе поступило сегодня утром незадолго до 8 часов по местному времени. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в течение 30 секунд. Он также добавил, что события "продолжают развиваться".