Москва7 ноя Вести.Директор Секретной службы США Шон Карран подтвердил, что вооруженный незаконный иммигрант из Венесуэлы задержан вблизи Белого дома, сообщает РИА Новости.

Карран подчеркнул, что Секретная служба устранила прямую угрозу безопасности охраняемых лиц.

Это очередной пример того, как сотрудники Секретной службы опираются на обширную подготовку и опыт, чтобы разрядить нестабильную ситуацию, представлявшую непосредственную угрозу нашим охраняемым лицам и другим американцам приводит РИА Новости слова Каррана

Телеканал Fox News передал, что незаконный иммигрант из Венесуэлы задержан у Белого дома. Подозреваемый признался офицерам полиции, что голоса в голове приказали ему убить президента США Дональда Трампа. У иммигранта обнаружили винтовку, два пистолета и патроны.