Москва5 ноя Вести.США организовали операцию по захвату и похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы взять под контроль принадлежащие этой стране огромные запасы нефти.

Об этом рассказал в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Сенатор отметил, что истинной целью похищения Мадуро было отнюдь не стремление исправить какую-либо криминогенную историю в международных отношениях.

Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой. Я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти – номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет сказал Косачев

3 января 2026 года США атаковали военные и гражданские объекты в Венесуэле. В результате операции президент страны Николаса Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены на территорию США, где находятся до сих пор.

Ранее сенатор Константин Косачев оценил перспективы освобождения Мадуро из-под стражи в США.