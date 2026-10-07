CNN: США готовят новые обвинения против Мадуро, его подозревают в пытках

Власти США могут предъявить Мадуро и его супруге новые обвинения CNN: США готовят новые обвинения против Мадуро, его подозревают в пытках

Москва7 окт Вести.Американская юстиция занялась подготовкой новых обвинений к вывезенному военными США в Нью-Йорк президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес, сообщил CNN со ссылкой на собственные источники.

По сведениям телеканала, нью-йоркские прокуроры намерены выдвинуть против них дополнительные обвинения. Поводом, как утверждается в статье, стали случаи жестокого обращения с гражданами США, "которые в последние годы содержались под стражей властей Венесуэлы".

Обвинения, по данным CNN, могут выдвинуть в четверг, 8 октября. Официальные лица США информацию о возможном появлении в деле Мадуро новых эпизодов пока не подтвердили.

Ранее юристы венесуэльского президента заявили американскому суду о неприкосновенности Мадуро и попросили прекратить дело в его отношении.

Россия настаивает на скорейшем освобождении Мадуро и его супруги из следственного изолятора в США. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва расценивает действия Вашингтона как нарушение международных норм.