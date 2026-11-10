ТАСС: адвокаты Мадуро потребовали прекратить дело против него в США

Защита Мадуро потребовала закрыть дело против него в США ТАСС: адвокаты Мадуро потребовали прекратить дело против него в США

Москва10 ноя Вести.Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро потребовали прекратить уголовное преследование своего подзащитного в США, сославшись на его суверенный иммунитет как главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты.

Документ направлен новому судье федерального суда Южного округа Нью-Йорка Аналисе Торрес.

Защита утверждает, что предъявленные Мадуро обвинения связаны с исполнением им государственных полномочий, а суверенный иммунитет исключает возможность рассмотрения дела американским судом.

Адвокаты настаивают на полном прекращении разбирательства без права повторного предъявления обвинений.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что похищенный по распоряжению властей США Мадуро изучает религиозные тексты и встречается со священнослужителями, пока находится в американской тюрьме.