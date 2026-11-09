NYT: Мадуро в тюрьме изучает религиозные тексты и встречается со священниками

Заключенный в американской тюрьме Мадуро изучает религиозные тексты NYT: Мадуро в тюрьме изучает религиозные тексты и встречается со священниками

Москва9 ноя Вести.Похищенный по распоряжению властей США президент Венесуэлы Николас Мадуро изучает религиозные тексты и встречается со священнослужителями, пока находится в американской тюрьме. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Мадуро, оказавшийся в бруклинской тюрьме, отправился в духовное путешествие. Несколько человек, знакомых с его обстоятельствами и опытом пребывания в тюрьме,... рассказали, что бывший президент посвящает все свободное время изучению религиозных и философских текстов говорится в публикации

Также Мадуро регулярно беседует с представителями разных конфессий, в том числе с раввином: ранее он заявил, что имеет еврейские корни. При этом до заключения в тюрьме политик не проявлял интереса к иудаизму.

Авторы статьи также сообщили, что президент Венесуэлы сильно похудел в заключении. По словам источников издания, к потере веса, вероятнее всего, привело низкое качество тюремного питания.