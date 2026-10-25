Косачев оценил шансы на освобождение Мадуро из-под стражи в США Косачев: освобождение Мадуро при действующей администрации США маловероятно

Москва25 окт Вести.Перспективы освобождения похищенного американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро остаются низкими при текущем руководстве США. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В интервью ТАСС он отметил, что для Вашингтона существуют только американские законы, которые он хочет навязать всем странам.

При действующей администрации США вариант освобождения президента Мадуро маловероятен. Что будет происходить дальше, конечно же, будет зависеть от того, насколько сам президент Мадуро, его единомышленники, прежде всего в Венесуэле, смогут защищать его честь, достоинство, интересы и безопасность сказал Косачев

Мадуро и его супруга были захвачены силами США во время операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезены в Соединенные Штаты. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на их скорейшем освобождении.

В октябре телеканал CBS News передал, что Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк отказал супруге Мадуро, Силии Флорес, в освобождении из-под стражи.