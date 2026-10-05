Сын Мадуро заявил об отсутствии условий для операции Силии Флорес в тюрьме

Мадуро Герра рассказал о проблемах с сердцем у своей матери в тюрьме Сын Мадуро заявил об отсутствии условий для операции Силии Флорес в тюрьме

Москва5 окт Вести.Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес нуждается в операции на сердце, однако условия в тюрьме не позволят ей полноценно восстановиться после хирургического вмешательства. Об этом заявил сын Мадуро, депутат Николас Мадуро Герра. Его слова приводит газета Figaro.

Он уточнил, что у Флорес диагностирован пролапс митрального клапана.

(В тюрьме. – Прим. ред.) нет условий, позволяющих полностью восстановиться после такой операции, которая ей нужна сказал сын лидера Венесуэлы

В сентябре адвокаты Флорес обращались к американскому судье с просьбой освободить ее из-под стражи до суда из-за серьезного заболевания сердца.

Между тем Россия настаивает на скорейшем освобождении Мадуро и его супруги из следственного изолятора в США. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва расценивает действия Вашингтона как нарушение международных норм.