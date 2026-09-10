Жена Мадуро попросила выпустить ее из-под стражи до суда из-за проблем с сердцем NBC: супруга Мадуро просит освободить ее из-под стражи до суда

Москва10 сен Вести.Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес обратилась к судье в США с просьбой выпустить ее из-под стражи до суда по причине серьезного заболевания сердца. Об этом сообщает телеканал NBC.

Адвокат супруги Мадуро Марк Доннелли заявил, что его подзащитная заслуживает ожидать суда под домашним арестом. По его словам, Флорес необходимо восстановиться после катетеризации сердца. С начала ее пребывания под стражей она также не получила ежемесячную инъекцию для лечения пролапса митрального клапана, указал адвокат.

Флорес... обратилась к федеральному судье с просьбой освободить ее из-под стражи до суда, сославшись на серьезное заболевание сердца передает телеканал

Ранее юристы венесуэльского лидера заявили американскому суду о неприкосновенности Мадуро и попросили прекратить дело в его отношении.