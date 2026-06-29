Мадуро из заключения в США обратился к жителям Венесуэлы библейскими стихами

Мадуро обратился к венесуэльцам библейскими стихами Мадуро из заключения в США обратился к жителям Венесуэлы библейскими стихами

Москва29 июн Вести.Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к жителям страны, пострадавшим от двух землетрясений, процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея.

Мадуро из заключения в США обратился к венесуэльцам библейскими стихами, передает CNN.

Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя? Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне" приводит его слова телекомпания

Бывший венесуэльский лидер отметил, что вместе с женой Силией Флорес, также находящейся в заключении, молится о пострадавших.

Мы с Силией возносим молитвы за погибших, раненых, пропавших без вести, за их семьи и за всех тех, кто каждую минуту продолжает бороться за спасение жизней написал Мадуро в соцсети X

24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Согласно последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 1450 человек.