Машина въехала в информационный указатель рядом с Белым домом The Washington Sun: автомобиль врезался в информационный указатель у Белого дома

Москва9 ноя Вести.В Вашингтоне в непосредственной близости от Белого дома легковой автомобиль вылетел на тротуар бульвара Лафайет и сбил информационный указатель, сообщает газета The Washington Sun.

По данным издания, в момент инцидента один человек перепрыгнул через ограждение безопасности.

Около 10 часов утра (18.00 мск. – Прим. ред.) сотрудники Секретной службы и Национальной гвардии отреагировали на информацию о машине, выехавшей на тротуар у пересечения 16-й улицы и улицы H северо-западного направления. Примерно тогда же, по заявлению Секретной службы, человек перепрыгнул через баррикаду в северо-западном углу парка прямо перед Белым домом говорится в материале

Как следует из видео репортера Washington Sun, снятого на месте происшествия, правоохранители окружили дымящийся серебристый седан на кирпичной дорожке к северу от Белого дома. Полицейские потребовали от водителя выйти из машины. Он вышел, но, судя по кадрам, оказал сопротивление, и несколько полицейских повалили его на землю.

Во время инцидента Секретная служба переместила журналистов пула Белого дома внутрь здания. Несколько репортеров сообщили в соцсетях, что их поместили в "режим изоляции", который впоследствии был снят.

Уточняется, что дороги вокруг парка ненадолго перекрыли. Группа по обезвреживанию взрывных устройств полиции Вашингтона проверяла транспортное средство "в качестве меры предосторожности".

Ранее, 7 ноября, телеканал Fox News сообщал о задержании возле Белого дома незаконного иммигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа.