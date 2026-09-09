На фестивале Burning Man в США произошла серия смертей На юбилейном фестивале Burning Man в Неваде произошла серия смертей

Москва9 сен Вести.Уже трое человек скончались на 40-м юбилейном фестивале Burning Man в американском штате Невада, пишет Telegram-канал SHOT.

Общее число смертей на фестивале, проходящем в пустыне Блэк-Рок-Сити, достигло четырех: в прошлом году на мероприятии погиб россиянин Вадим Круглов, причиной смерти стало ножевое ранение.

Во время юбилейного фестиваля в этом году скончались трое мужчин с разницей в несколько дней. Первым умер от сердечного приступа 50-летний мужчина. Следом в машине скорой помощи по пути в больницу скончался 51-летний гость фестиваля.

Позже мертвым нашли Крейга Манна в собственном трейлере. Он умер в возрасте 60 лет. О причинах случившегося не сообщается.