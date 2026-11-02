Празднование Хэллоуина в США привело к гибели 76 человек

В США погибли 76 человек во время празднования Хэллоуина Празднование Хэллоуина в США привело к гибели 76 человек

Москва2 ноя Вести.Празднование Хэллоуина в США сопровождалось многочисленными случаями стрельбы, что привело к гибели 76 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

По оценкам аналитиков, в результате различных инцидентов огнестрельные ранения получили более 200 человек.

Статистику происшествий открыл штат Теннесси, где подросток принес в школу пистолет. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Там обошлось без жертв.

А вот на вечеринке по случаю Хеллоуина в штате Миссури 22-летний американец ранил 18-летнего. В Чикаго был застрелен 35-летний мужчина.

Кроме того, полицейское управление города Фэрфилд, штат Калифорния, сообщило о стрельбе в торговом центре рядом с магазином костюмов к Хэллоуину. В результате инцидента погибла 31-летняя беременная женщина, еще шестеро получили ранения.

В ходе стрельбы в Алабаме погибли два человека. Четыре человека в штате Канзас оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

В США принято массово отмечать Хеллоуин, устраивая городские парады и всевозможные костюмированные мероприятия.

Ранее сообщалось, что заминированный мотоцикл взорвался в центре колумбийского города Альхесирас во время празднования Хэллоуина.