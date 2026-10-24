Бразильская учительница погибла при попытке спасти застрявшего в туалете ученика

В Бразилии погибла учительница, пытавшаяся спасти застрявшего в туалете ученика Бразильская учительница погибла при попытке спасти застрявшего в туалете ученика

Москва24 окт Вести.Трагедией закончилась попытка учительницы в Бразилии передать ключи школьнику, застрявшему в туалете. О происшествии сообщает Metropoles.

Отмечается, что педагог намеревалась передать ключи ученику через окно туалета, но споткнулась и неудачно упала.

По данным полиции, прибывшие на место офицеры нашли учительницу лежащей без сознания рядом с лестницей.

Позже медики, приехавшие вскоре после происшествия, констатировали смерть женщины.

Наяра работала в языковой школе Fisk в районе Табоан. В учебном заведении выразили соболезнование в связи с кончиной педагога.

Най была блестящим педагогом, которая с любовью и самоотдачей выполняла свою работу. Она была особенным человеком, озарявшим жизнь всех вокруг говорится в сообщении школы в соцсетях

В пятницу, 23 октября, учебное заведение, где трудилась Наяра, а также все его филиалы приостановили занятия.