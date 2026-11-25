В Воронежской области возбудили дело после падения учителя сквозь пол в школе

В Воронежской области после гибели учительницы в школе возбудили уголовное дело В Воронежской области возбудили дело после падения учителя сквозь пол в школе

Москва25 ноя Вести.В Воронежской области после гибели учительницы в школе возбудили уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК России по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия случилась в одной из школ Панинского района 30 октября 2026 года. Учительница начальных классов упала с высоты второго этажа на пол - она провалилась через межэтажные перекрытия. Женщина получила тяжелые травмы, и, несмотря на помощь врачей, скончалась в больнице.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Поручение о расследовании дал руководитель регионального следственного управления Михаил Селюков.

По поручению руководителя следственного управления Селюкова М. А. следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) говорится в публикации

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.