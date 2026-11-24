Учительница, провалившаяся со второго этажа на первый в панинской школе, умерла

Учительница, которая провалилась под пол в панинской школе, умерла Учительница, провалившаяся со второго этажа на первый в панинской школе, умерла

Москва24 ноя Вести.Учительница начальных классов, которая провалилась со второго этажа на первый в школе в рабочем поселке Панино в Воронежской области, умерла, сообщает ИС "Вести".

За жизнь 67-летней женщины боролись с 30 октября. В этот день она провалилась сквозь межэтажные перекрытия ремонтируемого здания и получила тяжелейшие травмы. Отмечалось, что занятия в этот день в учебном заведении не проводились.

Ранее ЧП заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Кроме того, в середине ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к областному Министерству образования с просьбой принять меры и дать разъяснения родителям школьников, которые пожаловались ей на то, что детей возвращают с дистанционного на очное обучение, несмотря на то, что в здании не окончен ремонт – нет воды, закрыты туалеты, и почти не работает отопление. По словам родителей, такое решение было принято руководством учебного заведения.