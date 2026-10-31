Учительница провалилась на 1 этаж из-за обрушения перекрытий в воронежской школе

Учительница воронежской школы провалилась со второго этажа на первый Учительница провалилась на 1 этаж из-за обрушения перекрытий в воронежской школе

Москва31 окт Вести.Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о травмировании школьного учителя в Воронежской области, сообщает СК РФ в MAX.

Глава ведомства обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что 30 октября в одной из школ рабочего поселка Панино учительница начальных классов получила различные травмы, упав со второго этажа на первый из-за обрушения межэтажного перекрытия.

При этом отмечается, что ранее в учебном заведении начались ремонтные работы, и занятия в здании не проводились.

Учительница начальных классов упала с высоты второго этажа в расположенное ниже помещение в результате обрушения межэтажного перекрытия говорится в публикации

По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".