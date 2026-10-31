Москва31 октВести.Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о травмировании школьного учителя в Воронежской области, сообщает СК РФ в MAX.
Глава ведомства обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что 30 октября в одной из школ рабочего поселка Панино учительница начальных классов получила различные травмы, упав со второго этажа на первый из-за обрушения межэтажного перекрытия.
При этом отмечается, что ранее в учебном заведении начались ремонтные работы, и занятия в здании не проводились.
Учительница начальных классов упала с высоты второго этажа в расположенное ниже помещение в результате обрушения межэтажного перекрытияговорится в публикации
По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".