Мизулина: учеников школы в Панино заставляют идти в школу, несмотря на ремонт

Родителей школы в Панино, где под пол упал учитель, не пустили на порог Мизулина: учеников школы в Панино заставляют идти в школу, несмотря на ремонт

Москва16 ноя Вести.Учеников МБОУ "Панинская СОШ", где в конце октября под пол провалилась учительница, переводят с дистанционного на очное обучение, несмотря на продолжающийся в здании ремонт. Об этом в MAX сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что такое решение принято дирекцией школы.

По словам школьников, в учебном заведении нет воды, закрыты туалеты, а отопление еле работает сказано в сообщении

Кроме того, 30 октября в школе пострадала учительница начальных классов. Она получила различные травмы, упав со второго этажа на первый из-за обрушения межэтажного перекрытия.

Мизулина сообщила, что обеспокоенные граждане попросили ее разобраться в ситуации, поскольку родителей воронежской школы не пустили на порог заведения.

Глава Лиги безопасного интернета обратилась к областному Министерству образования с просьбой принять меры и дать разъяснения родителям школьников.

Ранее следственными органами СК РФ по Воронежской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о травмировании школьного учителя.