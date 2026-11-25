Глава СК запросил доклад по делу о гибели педагога в школе Воронежской области

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели учительницы в школе Воронежской области Глава СК запросил доклад по делу о гибели педагога в школе Воронежской области

Москва25 ноя Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о том, как идет расследование дела о гибели учительницы в школе. Об этом сообщил Следственный комитет на платформе MAX.

Председателю СК России представят доклад о расследовании обстоятельств нарушения правил безопасности при проведении строительных работ в школе Воронежской области, повлекшего гибель педагога говорится в публикации

Инцидент произошел в одной из школ Панинского района 30 октября. Учительница начальных классов провалилась сквозь межэтажные перекрытия и упала с высоты второго этажа на пол. Несмотря на помощь врачей, женщина позднее умерла в больнице от полученных травм.

По факту случившегося региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).