Мужчина в Бразилии погиб, упав в могилу своего отца

В Бразилии мужчина погиб, упав в могилу собственного отца Мужчина в Бразилии погиб, упав в могилу своего отца

Москва24 окт Вести.В бразильском штате Эспириту-Санту мужчина погиб, упав в могилу собственного отца. Несчастный случай произошел, когда он сел на конструкцию могилы, которая впоследствии обрушилась, пишет газета O Globo.

По данным издания, 48-летний Адилсон Марсаро приехал на муниципальное кладбище Сан-Жозе в Линьяресе, чтобы присутствовать на похоронах знакомого. Он поздоровался с присутствующими и спросил, где будут проходить похороны, а после припарковал свой мотоцикл и отправился к к могиле своего отца.

Находившиеся поблизости люди услышали шум и вызвали мобильную службу экстренной медицинской помощи... К моменту прибытия спасателей Адилсон уже был мертв говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Бразилии погибла учительница, пытавшаяся спасти застрявшего в туалете ученика. Она споткнулась и неудачно упала.