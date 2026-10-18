Эквадорский священник умер после падения на него креста во время мессы

Огромный крест убил священника во время мессы в Эквадоре Эквадорский священник умер после падения на него креста во время мессы

Москва18 окт Вести.Эквадорский священнослужитель Патрисио Санчес скончался во время мессы в церкви, после того как на него упал массивный деревянный крест, сообщила газета Periodico со ссылкой на видео из социальных сетей.

Трагедия произошла в прямом эфире, во время утренней мессы в городе Гуаякиль (Эквадор) в церкви Матери Божьей Неустанной Помощи.

В ходе молитвы массивный деревянный крест, закрепленный на стене позади алтаря, внезапно рухнул вниз. Конструкция ударила сначала по алтарю, а затем основной удар пришелся прямо на голову священника сообщает издание

По информации Periodico падение распятия вызвало панику и шок среди молившихся людей. Службу немедленно прервали, а на место оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшие медики не смогли реанимировать священника. От полученных травм он скончался.

Позже архиепархия Гуаякиля официально подтвердила смерть отца Патрисио Санчеса. Прихожане и католическое сообщество Эквадора выражают глубокие соболезнования в соцсетях, вспоминая его как преданного своему делу пастыря, оставившего большой след в сердцах верующих.