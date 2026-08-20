Москва20 авгВести.Глава Центра стратегической разведки Эквадора Микель Сенси-Контуги и его супруга погибли при крушении вертолета в Кении, сообщает эквадорский телеканал Ecuavisa.
Администрация президента Эквадора Даниэля Нобоа подтвердила в соцсети Х гибель Сенси-Контуги и его жены Стефани Холлихан.
По сведениям Ecuavisa, Сенси-Контуги, возглавлявший Центр стратегической разведки с 2024 года, являлся близким другом президента Эквадора.
Вертолет разбился утром 19 августа в районе горы Ололокве. По предварительным данным полиции, погибли семеро человек.
Посольство России в Найроби сообщило, что не располагает сведениями о том, находились ли на борту вертолета россияне.