Москва24 октВести.Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели шести человек в ДТП с микроавтобусом и пассажирским поездом в Еврейской автономной области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Трагедия произошла вечером 24 октября на железнодорожном переезде возле села Дежневка Смидовичского района. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался поезд. Шесть человек погибли на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.
Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства и причины ДТПговорится в сообщении
Поезд следовал из Хабаровска в Благовещенск, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.