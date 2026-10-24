Прокуратура начала проверку после гибели 6 человек в ДТП с поездом в ЕАО

По факту смертельного ДТП в Еврейской АО организована проверка Прокуратура начала проверку после гибели 6 человек в ДТП с поездом в ЕАО

Москва24 окт Вести.Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели шести человек в ДТП с микроавтобусом и пассажирским поездом в Еврейской автономной области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла вечером 24 октября на железнодорожном переезде возле села Дежневка Смидовичского района. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался поезд. Шесть человек погибли на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.

Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП говорится в сообщении

Поезд следовал из Хабаровска в Благовещенск, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.