Уголовное дело возбудили по факту ДТП с шестью погибшими в ЕАО

В Еврейской АО возбудили дело после смертельного ДТП Уголовное дело возбудили по факту ДТП с шестью погибшими в ЕАО

Москва24 окт Вести.В Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП с участием минивэна и пассажирского поезда. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Авария произошла вечером 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Дежневка – Николаевка Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе, еще один госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы и локомотивная бригада.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что все погибшие – иностранные граждане.