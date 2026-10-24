Москва24 октВести.В Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП с участием минивэна и пассажирского поезда. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Авария произошла вечером 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Дежневка – Николаевка Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе, еще один госпитализирован в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)говорится в сообщении
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы и локомотивная бригада.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что все погибшие – иностранные граждане.