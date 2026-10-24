Москва24 октВести.При столкновении микроавтобуса и пассажирского поезда в Еврейской автономной области погибли шестеро иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.
ДТП произошло вечером 24 октября в районе поселка Николаевка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал семафора перед пассажирским поездом Хабаровск – Благовещенск.
На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные гражданесказано в сообщении
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в многопрофильный стационар в Хабаровске, врачи борются за его жизнь.
Отмечается, что локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.