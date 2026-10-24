Все погибшие в ДТП с поездом в ЕАО были иностранцами

Шестеро погибших в ДТП с поездом в ЕАО были иностранцами Все погибшие в ДТП с поездом в ЕАО были иностранцами

Москва24 окт Вести.При столкновении микроавтобуса и пассажирского поезда в Еврейской автономной области погибли шестеро иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

ДТП произошло вечером 24 октября в районе поселка Николаевка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал семафора перед пассажирским поездом Хабаровск – Благовещенск.

На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные граждане сказано в сообщении

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в многопрофильный стационар в Хабаровске, врачи борются за его жизнь.

Отмечается, что локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.