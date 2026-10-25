Москва25 октВести.Пострадавший в аварии с пассажирским поездом в Еврейской автономной области переведен в первую краевую больницу Хабаровска со множественными переломами, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Пострадавшего с множественными переломами ребер и тупой травмой груди перевели в первую краевую больницуотметили там
Шесть человек погибли, один пострадал в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области. Инцидент произошел вечером 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги в Смидовичском районе ЕАО. Водитель микроавтобуса выехал на переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом "Хабаровск – Благовещенск".