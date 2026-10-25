Множественные переломы ребер выявили у пострадавшего в ДТП с поездом в ЕАО

Пострадавший в ДТП с поездом в ЕАО переведен в больницу Хабаровска с переломами Множественные переломы ребер выявили у пострадавшего в ДТП с поездом в ЕАО

Москва25 окт Вести.Пострадавший в аварии с пассажирским поездом в Еврейской автономной области переведен в первую краевую больницу Хабаровска со множественными переломами, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Пострадавшего с множественными переломами ребер и тупой травмой груди перевели в первую краевую больницу отметили там

Шесть человек погибли, один пострадал в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области. Инцидент произошел вечером 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги в Смидовичском районе ЕАО. Водитель микроавтобуса выехал на переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом "Хабаровск – Благовещенск".