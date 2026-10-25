Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении автобуса с поездом в ЕАО

Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в ЕАО Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении автобуса с поездом в ЕАО

Москва25 окт Вести.Шесть человек погибли, один пострадал в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги в Смидовичском районе ЕАО. Водитель микроавтобуса выехал на переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом "Хабаровск – Благовещенск".

В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в автомобиле, еще один госпитализирован в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также на контроле установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела.