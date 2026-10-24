Шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса в ЕАО

В ЕАО столкнулись пассажирский поезд и микроавтобус, погибли 6 человек Шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса в ЕАО

Москва24 окт Вести.Шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и микроавтобуса в Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

ДТП произошло вечером 24 октября, в субботу, на перегоне Николаевка – Дежневка. Отмечается, что водитель транспортного средства выехал перед составом на запрещающий сигнал. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести… Схода подвижного состава нет говорится в сообщении ДВЖД в мессенджере MAX

Поезд следовал из Хабаровска в Благовещенск, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб, в том числе медики скорой помощи.