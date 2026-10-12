Самолет индийской авиакомпании экстренно приземлился из-за возгорания на борту В Индии самолет экстренно приземлился из-за загоревшегося пауэрбанка

Москва12 окт Вести.Самолет индийской авиакомпании был вынужден экстренно сесть в городе Хайдарабаде из-за возгорания на борту. Об этом сообщает газета Indian Express.

Издание уточняет, что причиной для срочной посадки стал загоревшийся пауэрбанк.

Рейс авиакомпании IndiGo из Дели в Ченнаи был перенаправлен в международный аэропорт имени Раджива Ганди в Хайдарабаде после того, как в воздухе загорелся пауэрбанк одного из пассажиров следует из публикации

В материале отметили, что бортпроводникам удалось потушить возгорание, после чего судно благополучно село в воздушной гавани.

Ранее стало известно, что на летевшем из Ларнаки в Глазго самолете возникла нештатная ситуация. Борт подал соответствующий сигнал в небе над Нидерландами и совершил аварийную посадку недалеко от Амстердама.