Москва27 нояВести.Самолет португальской авиакомпании Hi Fly, следовавший из Абу-Даби в Джакарту, подал сигнал об экстренной ситуации на борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов в режиме онлайн Flightradar24.
Уточняется, что борт с позывным ETD472 передал код 7700 и направился к индонезийскому городу Палембанг. Этот код используется экипажами при возникновении общей чрезвычайной ситуации.
Причина подачи сигнала и подробности происшествия пока не уточняются.
Ранее самолет в США подал сигнал бедствия из-за попытки пассажира прорваться к пилотам.