Самолет Hi Fly подал сигнал об экстренной ситуации по пути в Джакарту

Рейс из Абу-Даби в Джакарту подал аварийный сигнал над Индонезией Самолет Hi Fly подал сигнал об экстренной ситуации по пути в Джакарту

Москва27 ноя Вести.Самолет португальской авиакомпании Hi Fly, следовавший из Абу-Даби в Джакарту, подал сигнал об экстренной ситуации на борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов в режиме онлайн Flightradar24.

Уточняется, что борт с позывным ETD472 передал код 7700 и направился к индонезийскому городу Палембанг. Этот код используется экипажами при возникновении общей чрезвычайной ситуации.

Причина подачи сигнала и подробности происшествия пока не уточняются.

Ранее самолет в США подал сигнал бедствия из-за попытки пассажира прорваться к пилотам.