Самолет в США подал сигнал бедствия из-за попытки пассажира прорваться к пилотам DM: самолет в США подал сигнал бедствия из-за пассажира, заявившего о бомбе

Москва11 ноя Вести.Экипаж самолета в США подал сигнал бедствия после того, как один из пассажиров сообщил о бомбе и попытался попасть в кабину пилотов.

По информации газеты Daily Mail (DM), речь идет о 34-летнем латиноамериканце, который "почти не говорил по-английски".

Самолет United Airlines, направлявшийся из Нью-Джерси в Луизиану, подал сигнал о захвате после того, как пассажир, предположительно, попытался ворваться в кабину пилотов говорится в публикации

В середине полета мужчина заявил, что у него в рюкзаке бомба. После пугающего предупреждения его оттеснили в хвостовую часть самолета, а затем борт благополучно приземлился.

Ранее в городе Санта-Ана (Калифорния, США) легкомоторный самолет Cessna сдуло струей воздуха из двигателя находившегося поблизости крупного лайнера, который готовился к вылету.