Москва11 нояВести.Экипаж самолета в США подал сигнал бедствия после того, как один из пассажиров сообщил о бомбе и попытался попасть в кабину пилотов.
По информации газеты Daily Mail (DM), речь идет о 34-летнем латиноамериканце, который "почти не говорил по-английски".
Самолет United Airlines, направлявшийся из Нью-Джерси в Луизиану, подал сигнал о захвате после того, как пассажир, предположительно, попытался ворваться в кабину пилотовговорится в публикации
В середине полета мужчина заявил, что у него в рюкзаке бомба. После пугающего предупреждения его оттеснили в хвостовую часть самолета, а затем борт благополучно приземлился.
Ранее в городе Санта-Ана (Калифорния, США) легкомоторный самолет Cessna сдуло струей воздуха из двигателя находившегося поблизости крупного лайнера, который готовился к вылету.