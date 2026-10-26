NYP: из за переписки о захвате судна самолет вернулся в аэропорт Лас-Вегаса

NYP: сообщение пассажира о захвате вынудили экипаж вернуть самолет в Лас-Вегас NYP: из за переписки о захвате судна самолет вернулся в аэропорт Лас-Вегаса

Москва26 окт Вести.Экипаж самолета американской авиакомпании United Airlines, следовавшего из Лас-Вегаса (штат Невада) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), был вынужден прервать выполнение рейса и возвращаться в аэропорт отправления. Об этом сообщил таблоид New York Post (NYP).

Причиной стало сообщение о планах захватить воздушное судно, которое бортпроводник заметил в телефоне одного из пассажиров.

На борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Во время полета стюард обратил внимание, что пассажир отправляет сообщения, где были фразы о захвате контроля над управлением самолетом. Член экипажа незамедлительно уведомил об этом командира корабля.

После приземления в Лас-Вегасе пассажиры покинули борт лайнера, воздушное судно было подвергнуто тщательному досмотру. Имя пассажира, отправлявшего сообщения, не раскрывается.

Расследованием обстоятельств инцидента занимаются сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.

18 октября самолет авиакомпании Austrian Airlines экстренно приземлился в Болгарии после телефонного звонка с информацией о наличии на борту подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.