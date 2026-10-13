Сигнал о захвате самолета привел к остановке работы аэропорта Нюрнберга В аэропорту Нюрнберга объявили ЧС из-за сигнала о захвате самолета

Москва13 окт Вести.Работа аэропорта Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера в Германии была остановлена из-за самолета, который приземлился и подал сигнал о захвате воздушного судна. В полиции федеральной земли Бавария уточнили, что пилот на связь не выходил.

Как ранее сообщала The New York Times, аэропорт приостановил работу из-за "авиационного происшествия" с регулярным рейсом XR456 из греческого Корфу. Полиция при этом сразу заявила, что "опасности нет", однако деталей не раскрывала.

Сам рейс, по данным газеты, приземлился благополучно.