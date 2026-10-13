Москва13 окт Вести.Аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера в Германии приостановил прием рейсов из-за "авиационного происшествия", пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, аэропорт приостановил работу из-за неуточненного "авиационного происшествия" с рейсом из греческого Корфу. Немецкая полиция при этом заявила, что "опасности нет", однако деталей не раскрыла.

Полеты на данный момент приостановлены. Дополнительная информация будет позже говорится на сайте воздушной гавани

Позже стало известно, что рейс XR456 из Корфу в Нюрнберг "уже благополучно приземлился". При этом изначально было неясно, каким образом этот рейс связан с тревогой.

Полицейское управление Средней Франконии, отвечающее за район Нюрнберга, сообщило в соцсетях, что проверки на месте показали отсутствие опасности. В заявлении полиции упоминался регулярный рейс из Корфу, приземлившийся в Нюрнберге, однако точный номер рейса не указывался.

Аэропорт Нюрнберга является региональным узлом и в основном обслуживает направления отдыха в Южной Европе и Турции. Согласно его собственной статистике, в прошлом году он принял 4,5 миллиона пассажиров.

Ранее агентство DPA сообщало, что пассажир рейса в Египет устроил коллапс в аэропорту Штутгарта, заявив о бомбе. Пройдя досмотр, мужчина сообщил, что в его багаже есть взрывное устройство. Правоохранители объявили полицейскую операцию в зоне авиационной безопасности. Людей из терминала эвакуировали, рейсы задержали на несколько часов. В итоге инцидент затронул порядка 3 тыс. человек и 29 рейсов.