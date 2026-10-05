Пассажир рейса в Египет спровоцировал коллапс в аэропорту сообщениями о бомбе

Пассажир рейса в Египет парализовал работу аэропорта в Штутгарте угрозой взрыва Пассажир рейса в Египет спровоцировал коллапс в аэропорту сообщениями о бомбе

Москва5 окт Вести.Масштабный транспортный коллапс произошел в аэропорту Штутгарта из-за сообщения о бомбе. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на федеральную полицию Германии.

По информации журналистов, мужчина после прохождения досмотра заявил, что в его багаже находится взрывное устройство. После этого сотрудники правоохранительных органов объявили о проведении полицейской операции в зоне авиационной безопасности.

Все находящиеся в терминале люди были эвакуированы, а рейсы отложены на несколько часов. В итоге инцидент затронул около 3 тыс. человек и 29 рейсов.

Кроме того, всем пассажирам из соображений безопасности пришлось проходить досмотр повторно, что также задержало восстановление работы аэропорта.

При этом информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. В отношении пассажира было заведено уголовное дело по подозрению в нарушении общественного порядка путем угрозы совершения преступлений.

Ранее в МИД сообщили, что Россия осуждает попытку теракта, которую предпринял один из пилотов авиакомпании FlyDubai.